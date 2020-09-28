Karantina ihlaline geçit yok: Rapor almak için evden çıktı, yurda yerleştirildi

İstanbul'un Aksaray ilçesinde iş yerine vermek üzere rapor almaya sağlık ocağına giden Ahmet Adak, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Cemaleddin Aksaray-i Yurdu'na götürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, aile bireylerinin koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Adak'ın kendisi için yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıktı. Ancak temaslı kişi olduğu için Adak'ta evde karantinaya alındı.

İddiaya göre, iş yerine vermek üzere rapor almak için otomobiliyle Mustafa Cengiz Abur Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Adak'ın, rapor için müracaat ettiği aile hekiminde koronavirüs temaslı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine aile hekimi Mahmut Atilla Güçsay, durumu polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi.

Sağlık ocağına gelen ekipler Adak'ı, karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Cemaleddin Aksaray-i Yurdu'na yerleştirdi.