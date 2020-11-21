‘Karanlık anayasa'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’na katıldı. CHP, İP, HDP ve SP’nin birlikte anayasa taslağı hazırladığının ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak CHP’nin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı” dedi.

REFORMA ARA VERMEDİK



Erdoğan, anayasanın demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla defalarca değiştirildiğini belirterek şöyle konuştu: “Böylece bizim başlattığımız yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Bunun yanında temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin altyapısını ve insan kaynağını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişleterek milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik. Ekonomide pek çok reformu hayata geçirerek ülkemizin makro ekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık. Velhasıl biz reformlara hiç ara vermedik.”

AFGAN KONSEY BAŞKANI’NI KABUL ETTİ



Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ı kabul etti. Vahdettin Köşkü’ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

ÇAMLICA’YA HAVADAN DENETİM



Başkan Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi.

İLK FLEET CUMA MESAJI



Twitter’a gelen hikaye özelliğini kullanmaya başlayan Başkan Erdoğan, ilk Fleet paylaşımını ‘cuma mesajı’ ile yaptı.

BAKAN PEKCAN’IN ACI GÜNÜ



Kovid-19 tedavisi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı. Kadaifci için Tuzla’daki Mercan Yeni Yeni Cami’de, cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Başkan Erdoğan taziyesini iletti.