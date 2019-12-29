Karaman'da okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi Karaman'da kar tatili var mı?

30 Aralık Pazartesi Karaman’da okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Havaların soğumasıyla birlikte başlayan kar yağışları yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Kar yağdığı zaman akla gelen ilk konu ise okulların tatil olup olmayacağı oluyor. Öğrenciler ‘Karaman’da kar tatili var mı?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte son dakika kar tatili açıklamaları…

KARAMAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman’da yarın okulların tatil olup olmadığı ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

KARAMAN HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

30 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.