Karaman sahur ve iftar vakti saati kaç? Diyanet Karaman imsak ve iftar vakti 2020!

Karaman iftar ve sahur vakti merak ediliyor. Diyanet İşleri Karaman iftar ve sahur vakti saatini yayınladı. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı ibadet ayıdır. Ramazan ayında rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. Öyle bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir. Haberimiz içerisinden Karaman iftar ve imsak vakti imsakiye bilgilerine ulaşabilirsiniz.



KARAMAN SAHUR – İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazanın başlangıç günü olan 24 Nisan Cuma günü Karaman sahur vakti 04.26 olarak açıklandı.

KARAMAN İFTAR – AKŞAM EZANI VAKTİ SAAT KAÇTA?

Karaman sahur vakti saati Diyanet imsakiyesine göre 19.37 olarak açıklandı.

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ORUCUN FAYDALARI NELER?

Allah’ın emirlerinde kulları için pek çok faydalar, yasakladığı şeylerde de pek çok zararlar vardır. Bunlardaki hikmet ve inceliklerin bir kısmı insan aklıyla idrak edilebilirse de, çoğu akılla kavranamaz. Zâten ibadetlerde asıl olan da, Allah’a ihlâsla kulluk etmektir; hikmet ve sebeplerin tesbîti, o kadar mühim değildir. Âlimlerimiz orucun da bilinen ve bilinmeyen sayısız hikmetler ihtivâ ettiğini söyler ve anlayabildikleri bazı faydalarından bahsederler. Onlardan bir kısmı şöyledir:

Nefsi, meylettiği şeylerden alıkoyan ve sabrı öğreten oruç, insanı belli bir irâde ve nefis terbiyesine tâbî tutarak takvâya erdirmektedir. Oruç sâyesinde insan, elindeki nimetlerin kıymetini anlar. Gönlündeki şefkat ve merhamet hisleri artar ve toplumdaki muhtaçları daha iyi fark etmeye başlar. Allah’a karşı hamd ve şükür, kullarına karşı da merhamet ve yardım hisleriyle dolar.

Diğer taraftan, orucun sıhhat açısından da son derece faydalı olduğu, herkesin mâlumudur.

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:

Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır. [Nesaî]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek" denir. [Nesai]

Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder. [Deylemi]

Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur. [Taberani]

Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. [Ebu Nuaym]

Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. [İ.Mansur]

Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur. [İ.Ebiddünya]

İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir. [Müslim]

Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir. [Taberani]