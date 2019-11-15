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  3. Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Karaköy’deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in, olaydan 1 gün önce eşiyle Beyoğlu’nda bir restoranda yemek yerken şiddetli bir şekilde tartıştıkları ve ajanın eşine ağır sözler söylediği ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Olay kapsamında polis ekipleri, ajanın öldüğü yerdeki tüm güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını ve cihazların harddisklerini savcılık kararıyla topladığı öğrenildi.

ÇEVREDEKİ ESNAFIN İFADESİ ALINARAK HARDDİSKLERİ EL KONULDU

Ayrıca polis ekiplerince çevredeki esnafın yazılı ifadesinin alındı. Olayın cinayet olma ihtimaline ilişkin çok yönlü olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, parmak iziyle giriş yapılabilen, 2 giriş kapısı olan ve girişinde kamera sistemi olan ofisin çatısından içeriye girilme ihtimaline karşın incelemelerine devam ediyor.

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE EŞİYLE KAVGA ETMİŞ

Öte yandan James Gustaf Edward Le Mesurier’in olaydan 1 gün önce eşiyle Beyoğlu’nda akşam saatlerinde yemek yemek için bir restorana gittikleri ortaya çıktı. Mersurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Winber’in ile restoran da henüz bilinmeyen bir şekilde şiddetli bir şekilde kavga ettikleri, Mersurier’in eşine ağır sözler söyleyerek mekandan ayrıldığı öğrenildi. Bu bilgilere ulaşan polis ekiplerinin bu yönde de çalışma başlattığı bilgisine ulaşıldı.

AJANIN KOLUNDA 70 BİN LİRALIK SAAT

Sokakta ölü olarak bulunan Mersurier’in kolunda 70 bin lira değerinde lüks saat, parmağında yüzük ve bir miktar da para bulunduğu ortaya çıktı. Saate ve üzerindekilere el koyan polis malzemeleri, kendisine yurt dışı yasağı konulan ve Beyoğlu’nda bir otelde kaldığı öğrenilen Emma Winber’e teslim edeceği öğrenildi. Ayrıca dün ikinci kez ifade veren Winber’in emniyetin çağrılarına cevap vermediği iddia edildi.

(İHA)


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