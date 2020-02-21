Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1273
  • 6,6203
  • 323.372
  • 116833
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında karar

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında karar

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında karar

Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu, 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu, 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianameden 

İddianamede, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'nin 15 Kasım'da Kemeraltı Caddesindeki Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada olayın meydana geldiği belirtiliyor. Sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu anlatılıyor.


Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
'Bahar rolü hasta etti'
10 yıl sonra bir arada
Tuvana'nın saygı problemi var!
Acun Ilıcalı dede oluyor!

İdlib’de rejim unsurları böyle vuruluyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ebeveynler çocuğa nasıl destek olabilir?

21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu