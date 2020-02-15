Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?

"Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?" sorusunun yanıtı internette araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?

A: Rasgele

B: Hayrola

C: İnşallah

D: Vesaire

Doğru cevap: A Rasgele