Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
"Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 15 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…
"Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?" sorusunun yanıtı internette araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
A: Rasgele
B: Hayrola
C: İnşallah
D: Vesaire
Doğru cevap: A Rasgele