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28 Mayıs 2019 Salı 15:44 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:48

Karabük'te tarihi eser operasyonunda 8 eser ele geçirildi

Karabük'te tarihi eser operasyonunda 8 eser ele geçirildi

Karabük'te düzenlenen operasyonda, tarihi niteliğe sahip olduğu değerlendirilen 8 parça eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Karabük'ten Konya'ya tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen bazı eserlerin götüreceği bilgisi alan ekipler, M.A'yı fiziki ve teknik takibe aldı. 

Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı Karabük-Ankara kara yolu Eskipazar ilçesi Köyceğiz mevkisinde durdurdu. 

Araçta yapılan aramada, göz yaşı şişesi, kitabe, 2 sikke ve 4 çeşit obje ile tablet, kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

M.A. gözaltına alındı.

(AA)

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