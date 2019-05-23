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  3. Kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Karabük Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eflani ilçesine bağlı Aday köyündeki Asarcık Tepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, M.G, M.B. ve B.Y'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.  Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

(AA)

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