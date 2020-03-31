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  3. Karabük'te asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Karabük'te asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Karabük'te asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya platformlarındaki 5 hesaptan Kovid-19 salgını ve ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için İstanbul Havalimanı'ndan Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilen Cezayirli yolcular ile ilgili "asılsız" bilgi paylaşımı yapıldığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımlarda bulunanlardan 2 kişiye, "halk arasında korku veya panik yaratmak", 2 kişiye "hakaret", 1 kişiye de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, benzer suçların işlendiği belirlenen 11 hesap hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi devam ediyor.

(AA)


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