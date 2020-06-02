Karabük Valisinin sigara içen genci uyarmasına rağmen bırakmaması dikkat çekti

Vali Fuat Gürel beraberindeki İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte normalleşme süreci kapsamında; restoran, lokanta, kafe pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle tekrar faaliyete geçmesi dolayısıyla şehir merkezindeki iş yerlerini gezerek Kontrollü Sosyal Hayat uyarılarında bulundu.

Vali Gürel, maskesiz vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi.

Kemal Güneş Caddesi’nde de vatandaşlara maskenin önemini anlatan Gürel, sigara içen gence uyarıda bulunurken, gencin sigarayı ağzından bırakmaması şaşkınlığa neden oldu.

Vali Gürel, ayrıca maskesiz bulunan vatandaşlara da maske dağıtımı yaparak, kurallara uymalarını istedi.

İHA