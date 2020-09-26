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  • Karabük Valiliği açıkladı: Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası
26 Eylül 2020 Cumartesi 17:51 | Son Güncelleme:

Karabük Valiliği açıkladı: Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası

Karabük Valiliği açıkladı: Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyene hapis cezası
AA

Karabük Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan "filyasyon" çalışmaları sırasında doğru bilgi vermeyenlere ve yalan beyanda bulunanlara üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacağını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan "filyasyon" çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi ile 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi gereğince işlem tesis edilecektir."

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