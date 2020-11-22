Karabağ'da Fransız çeteler

Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ’da Fransız vatandaşları tarafından işlenen savaş suçları için Fransa’nın adli makamlarına suç duyurusunda bulundu. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ topraklarında Ermeni asıllı ve Ermeni olmayan Fransız vatandaşları tarafından işlenen savaş suçlarının soruşturulması amacıyla Fransız yargı makamlarına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada Fransız ‘aşırı sağı’ ile bağlantılı Ermeni asıllı olan ve olmayan Fransa vatandaşlarından oluşan çok sayıda paralı askerin KArabağ ve Erivan’a gittiği vurgulandı.

PKK’LILARLA BAĞLANTILI

Soruşturma talebinin “uluslararası ve bölgesel güvenliği büyük ölçüde tehdit eden bu teröristlerin eylemlerine son vermek için” yapıldığına ilişkin ifadelere yer verilen açıklamada, Azerbaycan yargı makamlarının Fransız makamlarıyla iş birliği yapmaya hazır olduğuna işaret edildi. Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, 20 Ekim’de Ermenistan’ın savaş suçu işlediğini duyururken, “Fransa’dan Ermeni asıllı Fransız savaşçılarının da Ermenistan’a gittiği açık. PKK’lıların Ermenistan ordusu saflarında çatışma alanında yer aldığına dair elimizde çok sayıda görsel ve kanıt var” ifadelerini kullanmıştı.