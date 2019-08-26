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Kara propagandaya 'yeşil çevre' dersi

Kara propagandaya 'yeşil çevre' dersi

Türkiye’nin ciğerlerini yakan orman yangınları, AK Parti yönetimini her fırsatta yıpratmak isteyen çevrelerce, yine siyasi rant elde etmek amacıyla kullanılmaya başlandı.

Ender TÜRKKAN / MARMARİS 

Kül olan alanlar için ‘İmara açılacak, satılacak’ dedikoduları çıkarıldı. Sosyal medyada yangına müdahale ekiplerinin çalışmasında kullandığı ‘karşı yangın’ uygulamasını bile ‘orman bölge müdürlüğü ekipleri orman yaktı’ diyerek kara propaganda yapanlara en güzel yanıt Marmaris’ten geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz” diyerek, söylentileri yalanladı. Marmaris’in Armutalan Mahallesi’nde 28 Haziran 2008’de yanan ormanlık alanda 5 hektar büyüklüğünde kara leke oluşmuştu. O günlerde de yanan alanın imara açılıp, mahallenin büyütüleceği, yeni otellerin yapılacağı konuşulmuştu. AKŞAM’ın görüntülediği ormanlık alan, tüm dedikoduların aksine Orman Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yeşillendirildi.  

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