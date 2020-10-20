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20 Ekim 2020 Salı 09:27 | Son Güncelleme:

Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
AA

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklamada, örgütün "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin, Ankara genelindeki kontörlü sabit hatları vasıtasıyla FETÖ'nün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları, haberleştikleri ifade edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 zanlı gözaltına alındı. 

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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