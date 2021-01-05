Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanması operasyon: 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.

DHA'da yer alan haberde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 10'u aktif görevde 28 subay ile yine aktif görevdeki 'mahrem imam' olan 1 öğretmenin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerden 22'si, yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.