Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde FETÖ soruşturması: 140 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına yönelik FETÖ soruşturmasında 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturmada, 9 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edildiği bildiridi.

Kara kuvvetlerinden 2 Albay 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4 Teğmen

Hava kuvvetlerinden 31 Astsubay

Deniz kuvvetlerinden 2 Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 40 Astsabay, ve 11 sivil mahrem imamı olmak üzere toplam 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Gözaltına alınan şüpheli askerlerden 41'inin görevde olduğu diğer şüphelilerin soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce devan ediyor.

5 ÖĞRETMENE GÖZALTI

Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanan 5 öğretmenin gözaltına alındığı bildirildi.