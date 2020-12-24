24 Aralık 2020 Perşembe 09:17 | Son Güncelleme:
Kar yağışı başladı: Başkent beyaza büründü
Meteorolojiden gelen son haberlere göre kar yağışı beklendiği ifade edilmişti. Başkent Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar ile kent beyaza büründü.
Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olacağı belirtilmişti.
Başkent Ankara'da sabah başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.