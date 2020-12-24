Kar yağışı başladı: Başkent beyaza büründü

Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olacağı belirtilmişti.

Başkent Ankara'da sabah başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.