İstanbul, Ankara kar yağışı ne zaman? Kar ne zaman yağacak? İstanbul ve Ankara hava durumu

Kar yağışının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İstanbul ve Ankara’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini duyuruyor. Kış aylarının gelmesi ile beraber vatandaşlar bu açıklamaları daha yakından takip ediyorlar. 4 Aralık’ta Ankara’da havanın 3 derece olacağı, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul ve Ankara ile ilgili hava durumu açıklamaları

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorlar. 5 günlük Ankara ve İstanbul hava durumu haberimizde sizlerle.

ANKARA HAVA DURUMU

4 Aralık’ta havanın 3 derece olacağı, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

4 Aralık’ta havanın 10°C, çok bulutlu ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.