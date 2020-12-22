Son hava durumu korkuttu öyle bir soğuk geliyor ki...

Türkiye yılın en soğuk günlerini yaşayacak. Meteorolojinin hava durumu tahmini ürküten rakamlarla geldi. Mevsim normallerinin 10 derece altına inecek hava sıcaklığı donduracak. Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşerek eksi değerleri bulması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNİ KAR BEKLENEN İLLER

Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu tahmininde kuvvetli kar yağışı için uyarılan iller listesine yenileri eklendi. Bugün kuvvetli kar altında olan iller listesinde Bursa , Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bilecek, Kütahya, Afyon, Isparta, Konya, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Sivas, Çorum, Karabük, Sinop, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Ağrı ve Van yer alıyor.

KAR 3 GÜN ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da kar yağışı 3 gün etkili olacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı bu kez çok kuvvetli olmayacak. İstanbul'da şu anda yağmur etkili oluyor.

Marmara bölgesi ve İstanbul'da sıcaklıklar öğle saatlerine doğru azalacak. İstanbul ve Marmara bölgesinde bu akşam yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Son güncel tahminlere göre, İstanbul'daki kar yağışı şehir hayatını olumsuz etkileyecek bir kar yoğunluğu görünmüyor. Bu sistem Marmara'nın güneyinde Sakarya, Kocaeli ve Balıkesir çevrelerinde kar yağışı daha fazla etkili olacak. Çanakkale, Trakya'da kar yağışı beklenmiyor.

AKOM'dan alınan bilgilere göre, bugün Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmurun başlaması bekleniyor. Öğleden sonra kuvvetli rüzgar etkili olacak ardından karla karışık yağmur başlayacak.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuz bugün Balkanlar üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve Ocak ayı sonuna kadar da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün Adana, Mersin ve Karaman dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Kuzeybatıdan başlayan kuvvetli rüzgarla beraber sıcaklık düşüşü de etkili olacak. Marmara'nın güneybatısında ve Kıyı Ege'de yağışlar kuvvetli olacak.

Perşembe günü, yağışlı alan doğuya doğru hareket ediyor. Batı kıyılarda çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde de yağışlar devam edecek. Güney kesimlerde etkili olan yağışlar yağmur şeklinde olurken, iç kesimlere doğru gittikçe karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışlar kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Cuma günü de yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkili olmaya devam edecek.

Batı kesimlerde yağışlı alan sayısı azalacak. İç kesimlerde yağışlar görülecek. Elazığ, Bitlis, Muş, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

DHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda alarma geçti. İBB AKOM Çarşamba günü 13:00'ten itibaren 7 bin personel ve bin 347 aracın görev alacağı tüm birimleri ile görevde olacak. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen kar yağışı gece de etkisini sürdürecek. İstanbul’da kar yağışının bu kez 20-25 cm’yi bulması bekleniyor.