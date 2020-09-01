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  3. Kapıkule Sınır Kapısı açıldı
01 Eylül 2020 Salı 16:19 | Son Güncelleme:

Kapıkule Sınır Kapısı açıldı

Kapıkule Sınır Kapısı açıldı
DHA

Bulgaristan 13 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapattığı Kapıkule Sınır Kapısı'nı açtı. Kararın ardından Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelmeye başladı.

Bulgaristan 6 ay önce koronavirüs tedbirleri kapsamında kapattığı Kapıkule Sınır Kapısı'nı açtı. Kararın ardından Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelmeye başladı. 

"İNŞALLAH BİR DAHA KAPANMAZ"

DHA'da yer alan haberde Kapıkule'den giriş yapanların araçları dezenfekte edilirken, ateşleri ölçüldü. Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan Remzi Mümin, kapıların kapalı olması nedeniyle 6 aydır Türkiye'ye gelemediğini, karantina uygulamasının kalkmasıyla Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyledi. Mümin, "Kırcaali'de yaşıyorum ve 6 aydır kapılar kapalı, diye gelemiyorduk. Şimdi geçişler serbest oldu, çok sevindik. Edirne'ye alışverişe geldim. Biz alışverişimizi kur farkı nedeniyle Edirne'den yapıyoruz. İnşallah bir daha kapanmaz" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Karantina nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ve sınır kapılarının açılmasıyla alışveriş için Edirne'ye geldiğini söyleyen Ayşe Öztürk ise "Kapıların açılmasına çok sevindik. Alışveriş yapmak için Edirne'ye gidiyoruz" diye konuştu.

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