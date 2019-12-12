Kapı kapı kayıt dışı Suriyeli aranıyor 

Suriye’de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye’ye sığındı. İstanbul’da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. Kaydı İstanbul’da olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gitmeleri için İstanbul Valiliği’nin verdiği süre ise 30 Ekim’de son buldu. Polis ekipleri kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit etmeye başladı. Dün de Sancaktepe’de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelilerin adreslerine tek tek ulaşılarak kimlik tespiti yapıldı, kayıt dışı Suriyeliler belirlendi.

6 AYDA 5949 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

İstanbul Bağcılar’da temmuz ayından bu yana kayıt dışı olan ya da rahatsız edici davranışlarda bulunan 5 bin 949 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.