Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,814
  • 7,5873
  • 380.131
  • 108134
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kapatılan Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal vefat etti
02 Haziran 2020 Salı 10:54 | Son Güncelleme:

Kapatılan Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal vefat etti

Kapatılan Refah Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal vefat etti

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

20. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu.

1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AA


Yunan medyasına bomba gibi düştü: Türkler haritayı yeniden çiziyor!
FETÖ'nün askeri ayağına darbe... Onlarca tutuklama!
ABD'de protestoları takip eden TRT World ekibine saldırı
Manzarayı görünce inanamadılar: Şu an mahvolduk
Burası ne Antalya ne de Bodrum... Türkiye'de tek!
Yerli sondaj gemimiz Fatih Trabzon'da

Yerli sondaj gemimiz Fatih Trabzon'da

Hakkari'de koruma altındaki benekli semenderler görüntülendi

Hakkari'de koruma altındaki benekli semenderler görüntülendi

Topkapı Sarayı, 75 günün ardından ziyarete açıld&#x

Topkapı Sarayı, 75 günün ardından ziyarete açıldı

Bahçesine sondaj vurdurdu, doğal maden suyu çıktı

Bahçesine sondaj vurdurdu, doğal maden suyu çıktı