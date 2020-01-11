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KAPAN-1 BAGOK operasyonu başladı

KAPAN-1 BAGOK operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl Ağustos ayında başladığı 4’ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak İle birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran Operasyonlarını başarıyla tamamladı.

Kıran operasyonlarının tamamlanmasının ardından 2020 yılının başlamasıyla BTÖ’yü tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığınca ”KAPAN-1 BAGOK” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (915) personel [(60) operasyonel tim] görev alıyor.

”KAPAN-1 BAGOK” operasyonu kapsamında tespit edilen sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat, yarım ton yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Operasyonda delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar imha edildi. Operasyonda BTÖ’ye yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı. 

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen operasyonlar halkında desteği ile kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

(DHA)


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