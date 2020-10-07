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07 Ekim 2020 Çarşamba 10:54 | Son Güncelleme:

Kapalı Maraş'ta temizlik çalışmaları başladı

Kapalı Maraş'ta temizlik çalışmaları başladı
DHA

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından bölgede temizlik çalışmaları başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünde temizlik çalışması başlatıldı.

DHA'da yer alan haberde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı.

46 yıl sonra açıklacak olan Kapalı Maraş'ta işi makinalarıyla atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı.

<p>Kurgu-Editör: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><p><b

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