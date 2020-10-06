Kapalı Maraş'ın kıyıları Perşembe günü açılıyor

Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye, KKTC'deki kardeşlerinin daima yanında olduğunu bu projeyle bir kez daha göstermiştir." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Tatar ile görüşmelerinde, KKTC'de pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Erdoğan, seçimlerin, demokratik olgunluğunu birçok kez kanıtlamış olan Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olmasını diledi.

Tatar ile Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirilmekte olan projeler üzerinde de görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesiyle ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, hem Kıbrıs meselesindeki ilkeli duruşu hem de Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarına kararlılıkla sahip çıktığı için Tatar'ı tebrik etti.

Tatar'dan Kovid-19 salgınıyla mücadele ve salgının Kuzey Kıbrıs ekonomisine etkileri hakkında bilgi aldığını ifade eden Erdoğan, kendisini bu zorlu dönemde hükümetinin salgına karşı yürüttüğü başarılı mücadele nedeniyle de kutladı.

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarını, kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmadığını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Kıbrıs Türk'ünün huzur ve refahı için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini ifade etti.

"Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu vardır, bunlardan birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunmasıdır, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının adanın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir." diyen Erdoğan, Türkiye açısından bu iki boyutun da aynı öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE ADALETSİZLİĞE İZİN VERMEYECEK"



Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerine değinen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz kendi kıta sahanlığımızın yanı sıra KKTC ruhsat sahalarında da faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı Doğu Akdeniz'de de bulacağız. Bunu başardığımız zaman da tüm dünya bölgeye barış, istikrar ve refahın geldiğini görecek. Her zaman söylüyoruz, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı şansı yoktur. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türk'ü mutlaka hakettiği şekilde temsil edilmelidir. Son yapılan Avrupa Birliği Zirvesi'nde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türkleri'nin hakkını teslim edenler, iş icraata geldiğinde ellerini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Garantileri çağdışı bulanlara vereceğimiz en iyi cevap, böyle bir zihniyete 21. yüzyılda yer olmadığıdır. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir."

"ZOR VE BÜYÜK BİR PROJE"



Başkan Erdoğan, Kıbrıs Rum tarafının zihniyetinin 2004'ten bu yana hiç değişmediğini belirterek, şu şekilde konuştu:

"Onların tek derdi Kıbrıs Türkleri'nin haklarını çiğneyerek kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türkleri'ni azınlık haline getirmektir. Kıbrıs Türk'ü buna asla razı olmayacaktır. Türk milleti de Kıbrıs Türk'ünü bu eşit egemenlik mücadelesinde hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır."

Kıbrıs'ta su konusunun çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Kıbrıs'ı Anadolu'dan gelen suyla buluşturan boru hattının yeniden faaliyete geçmesiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Erdoğan, bir ada ülkesi olması sebebiyle Kıbrıs'ta içme, kullanma ve sulama suyu meselesinin her dönemde gündemde önemli bir yer tuttuğunu hatırlatarak, ana kıtadan adaya su getirilmesinin zor ve büyük bir proje olduğunu söyledi.

Başbakanlığı döneminde bunun kararını verdiklerini, bu işi yaparız dediklerini kaydeden Erdoğan, yaşanan sıkıntı üzerine boru hattının tamiratının yapıldığını ifade etti.

"SU SORUNUNU ÇÖZMEK BİZE NASİP OLDU"



Dalgalı denizde, kolay olmayan bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, hattın tamiratının kısa sürede bitirilip, suyun yeniden Kuzey Kıbrıs'a verildiğini dile getirdi.

Erdoğan, yılmadan, durmadan yaptıkları çalışmalar için Kalyon Grup'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Hazırlanan planlar ve projeler hep arşivlerin tozlu raflarında kalmaya mahkum edilmiştir ama biz 'Su hayattır, medeniyettir, azizdir' diyen bir anlayışla adanın su sorununun çözümü için kolları sıvadık. Daha işin başındayken kimileri 'Bunun mümkün olmadığını' söyleyerek, gayretimize dudak büktü. Hiçbirine aldırış etmeden yola koyulduk, Türkiye'de pek çok hayali gerçekleştiren bir hükümet olarak Kıbrıs'ın bu sıkıntısını çözmek de hamdolsun bize nasip oldu. KKTC Su Temin Projesi'ni 2015 yılında tamamlayarak hizmete sunduk. Bu proje 80 kilometreyi aşkın uzunluğu, deniz yüzeyinden 250 metre derine inen 1 metre 60 santim çapındaki borularıyla kendi alanında başlı başına bir mühendislik harikasıdır."

Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşa ettikleri Alaköprü Barajı'ndan alınan suyu KKTC'deki Geçitköy Barajı'na aktardıklarını belirten Erdoğan, şunları dedi:

"Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz'e dökülen Dragon Çayı'nın yıllık 75 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk."

"ARIZA KISA SÜREDE GİDERİLDİ"



Başkan Erdoğan, bu suyun toprakla ve şehirlerle buluşup berekete dönüşmesi için adada 529 kilometre uzunluğunda ana dağıtım hattı kurulduğunu aktararak, Anamur'dan Girne'ye uzanan bu projeyi ekonomik değerlerinin ötesinde barış, refah ve huzur içinde aydınlık bir gelecek tasavvuru olarak gördüğünü dile getirdi.

Dünyada eşi benzeri olmayan bu projenin deniz geçişi isale hattında yılın ilk haftasında beklenmeyen bir arıza meydana geldiğini hatırlatan Erdoğan, tüm teknik zorluklarına rağmen 108 gün gibi kısa bir sürede deniz altındaki arızanın giderildiğini söyledi.

Erdoğan, bugün boru hattından adaya yeniden su verilmeye başlanacağını belirterek, projenin sulama bölümüyle ilgili yatırımların da sürdüğünü, amacın 71 bin 540 dekar alanı sulamaya açarak, KKTC ekonomisine yılda 127 milyon lira ilave katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Aynı şekilde Güzelyurt ve Lefke ile civar yerleşim yerlerinin atık su, yağmur suyu, içme suyu hatlarının bir kısmının projelerinin hazırlandığını, bir kısmının ihale çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Erdoğan, atık su geri kazanımı ile daha fazla toprağın sulanacağını aktardı.

"MARAŞ'IN KKTC TOPRAĞI OLDUĞU BİR GERÇEKTİR"



Erdoğan, "Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"(Maraş) Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır."

Başkan Erdoğan, "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"KIBRIS'TA ARTIK ESKİLERİN 'ZOR OYUNU BOZAR' DEDİĞİ YERE DOĞRU GİDİYORUZ"



Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin 'zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz." dedi.