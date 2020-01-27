Kapadokya'da 'koronavirüs' paniği!

Çin'den Kapadokya bölgesine tatile gelen O.J., dün yüksek ateş şikayeti üzerine, 'koronavirüs' şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çinli hastanın, yapılan tetkikler sonucu 'koronavirüs' taşımadığı tespit edildi. O.J.'nin hastanede tedavisi sürdürülürken, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, yazılı açıklama yaptı. Ünlübay, "İlimizde 'koronavirüs' taşıyan bir hasta bulunmamaktadır. İlimizin turizm bölgesi olması hasebiyle gerekli her türlü önlemler planlanmıştır" dedi.

(DHA)