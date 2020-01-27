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Kapadokya'da 'koronavirüs' paniği!

Kapadokya'da 'koronavirüs' paniği!

Nevşehir'in Kapadokya bölgesine, ülkesinden tatil için gelen Çinli O.J. (27), yüksek ateş şikayeti üzerine, 'koronavirüs' şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu O.J.'nin 'koronavirüs' taşımadığı belirlendi.

Çin'den Kapadokya bölgesine tatile gelen O.J., dün yüksek ateş şikayeti üzerine, 'koronavirüs' şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çinli hastanın, yapılan tetkikler sonucu 'koronavirüs' taşımadığı tespit edildi. O.J.'nin hastanede tedavisi sürdürülürken, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, yazılı açıklama yaptı. Ünlübay, "İlimizde 'koronavirüs' taşıyan bir hasta bulunmamaktadır. İlimizin turizm bölgesi olması hasebiyle gerekli her türlü önlemler planlanmıştır" dedi. 

(DHA)


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