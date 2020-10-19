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19 Ekim 2020 Pazartesi 10:47 | Son Güncelleme:

Kanuni, Karadeniz'deki görevi öncesi Yenikapı'da demir aldı

Kanuni, Karadeniz'deki görevi öncesi Yenikapı'da demir aldı
İHA

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul'a gelen Kanuni sondaj gemisi Yenikapı açıklarında demir aldı.

Mersin’in Taşucu Limanı’ndan 13 Ekim’de ayrılan Kanuni, Bozcaada ve Çanakkale Boğazı’na uğramasının ardından İstanbul’a ulaştı.

Yenikapı açıklarına ulaşan Kanuni, daha sonra İstanbul Boğazı’ndan geçip ilk sondaj görevi için Karadeniz’e açılacak. 2012’de inşa edilen ve 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’de Fatih’le petrol ve doğal gaz arayacak.

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