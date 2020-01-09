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  3. Kanun teklifi tartışmalara yol açmıştı... CHP'li Özel geri adım attı

Kanun teklifi tartışmalara yol açmıştı... CHP'li Özel geri adım attı

Kanun teklifi tartışmalara yol açmıştı... CHP'li Özel geri adım attı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerinin hakim ve savcı sınavlarına girişiyle ilgili kanun teklifini tepkiler üzerine geri çekti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine bir kereye mahsus yaş sınırı olmaksızın ‘Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ veya ‘İdari Yargı Ön Sınavı’na giriş hakkı sağlanmasını içeren kanun teklifi tartışmalara neden olmuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Birçok vatandaş  sosyal medyadan CHP'li Özel’in teklifine tepki gösterdi. Vatandaşlar "CHP neden bir türlü iktidar olamıyor" sorusunun cevabını arayanlar; Özgür Özel'in son yapmış olduğu icraata baksın. Hukuk okumamış birinden Hakim çıkarma peşinde!",  "İnsan gerçekten hayret ediyor. Zabıt katipleri üç tane dosya görüp tüm hukuk nosyonunu mu yüklenecekler.", "Eczacı Özgür Özel zabit katiplerinin hakimliğe savcılığa geçişi için kanun teklifi verdi biri de ilaç mümessillerine Eczacılık diploması verip eczane açma izni için kanun teklifi versin" yorumlarıyla CHP'li Özel'in kanun teklifine sert çıktı.

CHP'Lİ ÖZEL TEKLİFİ GERİ ÇEKTİ

Tepkiler üzerine CHP'li Özel, kanun teklifini geri çektiğini açıkladı.


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