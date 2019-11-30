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Kanser tedavisi gören çocuklara özel oyun odası

Kanser tedavisi gören çocuklara özel oyun odası

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ve Çocukça Yaşam Gönüllüleri (ÇOYAG), Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklar için oyun odası açtı.

18 yatak kapasiteli servis içinde yer alan ve ÇOYAG Nehir’in Adımları fonuyla hayata geçirilen alana “Nehir’in Oyun Odası” adı verildi. Tasarımı ve düzenlemesi Bayazıt Mimarlık tarafından yapılan Nehir’in Oyun Odası, her yaştan çocuğun keyifle zaman geçireceği, bireysel ve grup oyunlarında kullanılabilecek oyuncak ve materyallerin de yer aldığı, gönüllülerin desteğiyle etkinlik ve eğitimlerin düzenlenebileceği bir alan olarak tasarlandı. Ayrıca görev yapan sağlık personeli için eğitim odası da hazırlandı.


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