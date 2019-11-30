Kanser tedavisi gören çocuklara özel oyun odası

18 yatak kapasiteli servis içinde yer alan ve ÇOYAG Nehir’in Adımları fonuyla hayata geçirilen alana “Nehir’in Oyun Odası” adı verildi. Tasarımı ve düzenlemesi Bayazıt Mimarlık tarafından yapılan Nehir’in Oyun Odası, her yaştan çocuğun keyifle zaman geçireceği, bireysel ve grup oyunlarında kullanılabilecek oyuncak ve materyallerin de yer aldığı, gönüllülerin desteğiyle etkinlik ve eğitimlerin düzenlenebileceği bir alan olarak tasarlandı. Ayrıca görev yapan sağlık personeli için eğitim odası da hazırlandı.