Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması! Elazığ'da 835, Manisa'da 1914 artçı...

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Özener, şunları kaydetti:

* KRDAE tarafından 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) depreminin bugün saat 19:00 itibariyle büyüklükleri 1.2 ile 5.1 arasında 835 adet artçı depremi kaydedilmiştir.

* 4.0 ile 4.9 arasında 26 adet, 5.1 büyüklüğünde 1 deprem gerçekleşmiştir.

* 22 Ocak 2020 tarihinde merkez üstü Musalar-Akhisar olan Ml=5.6 büyüklüğündeki deprem ile başlayan Manisa'daki deprem etkinliğinde bugün saat 19:00 itibariyle toplam 1914 adet deprem kaydedilmiştir.