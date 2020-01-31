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  3. Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması! Elazığ'da 835, Manisa'da 1914 artçı...

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması! Elazığ'da 835, Manisa'da 1914 artçı...

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması! Elazığ'da 835, Manisa'da 1914 artçı...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'da toplam 1914, Elazığ'da da 835 artçı deprem olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Özener, şunları kaydetti:

* KRDAE tarafından 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) depreminin bugün saat 19:00 itibariyle büyüklükleri 1.2 ile 5.1 arasında 835 adet artçı depremi kaydedilmiştir.

* 4.0 ile 4.9 arasında 26 adet, 5.1 büyüklüğünde 1 deprem gerçekleşmiştir.

* 22 Ocak 2020 tarihinde merkez üstü Musalar-Akhisar olan Ml=5.6 büyüklüğündeki deprem ile başlayan Manisa'daki deprem etkinliğinde bugün saat 19:00 itibariyle toplam 1914 adet deprem kaydedilmiştir.

 

 


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