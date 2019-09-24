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  3. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: 24 Eylül İstanbul'da son dakika deprem oldu

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: 24 Eylül İstanbul'da son dakika deprem oldu

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: 24 Eylül İstanbul'da son dakika deprem oldu

Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. 24 Eylül İstanbul’da son dakika deprem oldu. Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00’da 5.3 derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili birçok paylaşımda bulunuyorlar.

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. 24 Eylül İstanbul’da son dakika deprem oldu. Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00’da 5.3 derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili birçok paylaşımda bulunuyorlar. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi.

SON DEPREMLER

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 11.00’da 5.3 derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul’un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedildi.

İstanbul'da meydana gelen depremden önce öncüseller meydana geldi. Saat 02,56'da 1,8, 09.21'de 2,5 ve  10.30'da 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.

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