Kandilli: Akdeniz'de 6.3 büyüklüğünde deprem

Komşumuz Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz'in ise beşinci büyük adası olan Girit Adası'nda, 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Söz konusu deprem yerin 10 km altında meydana geldi. Dev depremin Muğla ve Antalya’dan da hissedildiği belirtiliyor.

KANDİLLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 6.3 olarak ölçüldü.