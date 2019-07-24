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  3. MSB açıkladı: Hepsi yerle bir edildi

MSB açıkladı: Hepsi yerle bir edildi

MSB açıkladı: Hepsi yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınakların vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

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