MSB açıkladı: Hepsi yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.