Kandil-YPG arasında petrol savaşı yaşanıyor

Terör örgütü PKK’nın Kandil merkezli yönetim kadrosu ile ABD korumasında Suriye’de alan kazanan alt örgütü YPG arasında ‘petrol savaşı’ yaşanıyor. Terör örgütü YPG/PYD’nin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin elebaşı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in, ABD ordusunun korumasında Suriye’de ele geçirdiği petrol bölgeleri için ABD’li petrol şirketiyle anlaşma imzalaması, Kandil’de kriz yarattı. İstihbarat değerlendirmelerine göre; örgütün sözde elebaşlarından Murat Karayılan’ın, ‘petrol parası’ konusunda Şahin’le ciddi anlaşmazlık yaşadığı, bu anlaşmazlığın ‘fiziki çatışmaya’ gidebileceği belirtiliyor.

KANDİL’İ DİNLEMİYOR



Kandil’deki elebaşlarının, Şahin’in ABD desteğiyle YPG’nin kontrolünü ele geçirdiğini ve örgüt disiplininden koptuğunu düşündükleri istihbari bilgilere yansıdı. Şahin’in de Kandil’den gelen talimatları yerine getirmediği, Kandil’e yardım ve militan göndermediği de belirtiliyor. Bilgilere göre, Şahin ayrıca, kendi yönetim kadrosuna, “Kandil’in kendisine emir veremeyeceğini, Kandil’deki elebaşların saklandıkları mağaralardan çıkamadıkları, canlarının derdine düştüklerini” söyledi ve “artık onların liderliğinin geçerli olmadığını” vurgulamaya başladı.

LİDERLİK MÜCADELESİ



‘Mazlum Kobani’ kod adlı terörist Şahin’in, ABD ile yakın çalışması, ABD’li petrol şirketleri ve Şam yönetimi ile ilişkisi nedeniyle örgüt içinde ‘liderlik mücadelesine’ girdiği de gelen bilgiler arasında.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de ABD’nin desteğiyle elinde tuttuğu petrol kaynaklarını, Esed rejimine satmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı, ABD’nin yaptırım listesindeki Husam Katırcı’ya ait tankerleri görüntüledi.