Kanal İstanbul güzergahı nereden geçecek? Kanal İstanbul projesi güzergahı nedir?

Kanal İstanbul güzergahı ne oldu, Kanal İstanbul projesi son dakika haberleri araştırılıyor. Kanal İstanbul nedir? Güzergah belli oldu. Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridroru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edilmiştir. Güzergah 45 kilometredir. Küçükçekmece Gölü'nden başlayacaktır. Bakan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaşacağı basın toplantısı düzenliyor.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI NE OLDU?

Kanal Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu hattından geçecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları basın toplantısında paylaşıyor. Bakan Arslan'ın açıklamaları şöyle:

Ağustos 2017 tarihi itibarıyla çalışmalara başlandı. Güzergahların tespiti buna bağlı olacaktır. Sayısal model çalışmaların yapılması, deprem risk değerlendirmelerinin yapılması, rüzgar ve dalga ikliminin çalışmalarının yapılması ve entegre olacağı bütün projelerin yapılması bu yılbaşı itibarıyla çalışmalarımızı tamamladık.

5 FARKLI GÜZERGAH ÜZERİNDE...

Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi.

YER ALTI SULARI BULUNMADI

Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi. Kanal İstanbul projesinde tsunami ile parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmayacağı da tespit edilmiştir. 17 bin metre sondaj 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

İŞTE GÜZERGAH

Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridroru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edilmiştir. Güzergah 45 kilometredir. Küçükçekmece Gölü'nden başlayacaktır.

"DÜNYADA ADINDAN BAHSETTİRECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul projesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: Kanal İstanbul Projesi, inşallah bu yıl içerisinde onun da ihalesi yapılacak, dünyada adından bahsettirecek en önemli yatırımlardan biri olacak.

KANAL İSTANBUL SON DAKİKA HABERLERİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları anlatacak.

Bakan Arslan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaşacağı basın toplantısı düzenleyecek.

Daha önce proje kapsamında 5 alternatif üzerinde çalışıldığını belirten Arslan, söz konusu çalışmanın tamamlandığını söylemişti.

Arslan, projenin, yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacağını, Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmanın kentsel dönüşümle çözüleceğini kaydetmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık döneminde 'çılgın proje' olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesi ile ilgili tüm detayları netleştiriyor. Bir diğer taraftan proje ile ilgili Karedeniz, Ege gibi bölgelerde de sıkıntılar oluşturabileceği düşünülen Kanal İstanbul projesi, etüt proje sözleşmeleri ile eylül ayında hızlandırıldı. Eylül ayı içerisinde çıkan Kanal İstanbul projesi haberlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili kurumlara; “Kanal İstanbul’u hızlandırın, bir an önce tamamlayın” mesajını verdiği aktarılmıştı.

Bununla birlikte Kanal İstanbul projesi bazı revize çalışmalarından geçti ve proje çerçevesinde, Kanal İstanbul'un yer alacağı bölgede nüfus düşürüldü, iki farklı da köprü projesi eklendi. Kanal İstanbul üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 4 köprü yapmayı planladığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de trafiği rahatlatmak için 2 köprü daha yapacağı öğrenildi. Böylece kanalın üzerinde toplam 6 köprü inşa edilmesi planlanıyor. 2011’de açıklanan planda ise en az 8 en fazla 11 köprü olacağı söylenmişti. Yeni şehirdeki binalar en fazla 6 kat olarak inşa edileceği öğrenildi. İstanbul’a kurulacak yeni şehirde donatı alanları, konferans salonları, turizm merkezleri ve parklar yer alacak. Anadolu Selçuklu motifleriyle yapılması kararlaştırılan yeni şehirde siluete de dikkat edilecek. Şehirde bu nedenle siluet oluşturmak için kademeli yapılaşma olacak. Yeni şehirde cam mimarinin kullanılmayacağı, mevcut kentlerin dışında nitelikli bir mimariyle tasarlanacağı öğrenildi. Villa tipi yapıların da olacağı yeni şehirde ticaret merkezleri de inşa edilecek.

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Döneminde, 'ikinci haliç projesi' olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi, Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır. Karadeniz ve Marmara'yı yapay bir boğazla birbirine bağlama fikri 16. yüzyıldan bu yana 6 kez gündeme gelmiştir.

1500'lü yılların ortalarında Osmanlı Devleti'nin hayata geçirmeyi planladığı 3 büyük projeden biri Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü'nü Karadeniz ve Marmara'ya bağlamaktı. 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gündeme geldi. Dönemin iki büyük mimarı Mimar Sinan ve Nicola Parisi hazırlıklara başlanmasına rağmen savaşlardan dolayı bu projenin hayata geçmesi iptal edildi. Karadeniz ve Marmara'yı yapay bir boğazla birbirine bağlama fikri 16. yüzyıldan bu yana 6 kez gündeme gelmiştir.[4] 1500'lü yılların ortalarında Osmanlı Devleti'nin hayata geçirmeyi planladığı 3 büyük projeden biri Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü'nü Karadeniz ve Marmara'ya bağlamaktı. 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gündeme geldi. Dönemin iki büyük mimarı Mimar Sinan ve Nicola Parisi hazırlıklara başlanmasına rağmen savaşlardan dolayı bu projenin hayata geçmesi iptal edildi