'Kanal İstanbul' için direnen profesörü İmamoğlu görevden aldı!
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, `Kanal İstanbul´ projesi ÇED raporuna daha önce sunduğu olumlu görüşünü değiştirmeyen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin´i görevden aldı. İmamoğlu, Pof. Dr. Alarçin´in yerine, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler'i atadı.
`Kanal İstanbul´ projesi ilgili siyasi tartışmalar sürerken, konunun yansımaları İBB bürokrasisini de etkiledi. Edinilen bilgiye göre, `Kanal İstanbul´ projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporuna önceki yönetim zamanında olumlu görüş bildiren Prof. Dr Alarçin´in, yeni yönetim zamanında görüşünü değiştirmesi istendi. Yeni yönetimin hazırladığı rapora imza atmayan Prof. Dr Alarçin´e, "Sizinle çalışamayacağız" dendi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alarçin, yıl sonuna kadar izne ayrıldı.
`Kanal İstanbul´ projesi nedeniyle görevden alındığı öne sürülen Prof. Dr. Alarçin, iddiaları doğrularken, daha fazla açıklama yapabilmek için üniversitesinden izin alması gerektiğini söyledi.
İBB´nin yeni yönetiminin, eylül ayında görev süresi dolan Prof. Dr. Alarçin´in, görev süresinin bir yıl uzatılması için Yıldız Teknik Üniversitesi´ne yazı yazdığı da belirtildi. Ancak İBB, görev süresinin bir yıl uzatılmasını istediği Prof. Dr. Alarçin´i, `Kanal İstanbul´ konusundaki görüşünü değiştirmediği için 2,5 ay sonra görevden aldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı´na Prof. Dr. Fuat Alarçin´in yerine, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler´i atadı.
(DHA)