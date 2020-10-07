Kanada'yı küçülttü

Dışişleri Bakanlığı Kanada’ya tepki gösterdi. Dışişleri açıklamasında, “Kanada, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz” denildi.

SURİYE’DE DE YAPTILAR



Kanada’nın özellikle Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı dönemde de aynı kısıtlamayı getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Kanada’nın müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, Türkiye’ye yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkardığı ve işbirliğinden uzak bir tutum sergilediği belirtildi.

İHA ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR



Türkiye’nin ana İHA üreticilerinden Baykar ve TUSAŞ, silahlı ve silahsız insansız hava araçları için Kanadalı yapımcı Wescam’in elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) kamera sistemlerini kullanıyor.

SAVUNMA SANAYİMİZ GÜÇLENİR



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kanada tarafından bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihraç izinlerinin askıya almasıyla ilgili olarak, “Bu tür engellemeler geçmişteki örneklerinde yaşadığımız gibi Türk savunma sanayiini daha da güçlendirecektir” dedi.