Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...



KANADALI ELİZA VE MİCHEL LEBLANC ÇİFTİ 1941 - 1965 ARASINDA DOĞAN 16 ÇOCUKLARINA HANGİ HARFLE BAŞLAYAN ADLAR VEREREK GUİNNESS DÜNYA REKORLARINA GİRMİŞTİR?

A: A

B: E

C: J

D: M

Doğru cevap: B: E