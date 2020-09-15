Kamuflajlı katillerden Kızılay'a çapraz ateş

TSK’nın Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlediği El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca saldırı düzenlendi. Çobanbey-El Bab arasındaki bölgede plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflajlı kişilerce açılan çapraz ateşle El-Bab Sevgi mağazası çalışanı Düzceli Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu, 2 kişi ise yaralandı. Yaralı görevliler Türkiye’ye, Şehit Kıdıman’ın naaşı ise önce güvenli bölgeye ardından da memleketi Düzce’ye gönderildi.

TÜM İNSANLIĞA YAPILDI



Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Uluslararası hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Personelimizin hedef alınması insanlığa yapılmış bir eylemdir” dedi.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI



Başkan Erdoğan, başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, “Medeniyetimizin şefkat eli Kızılay’a yönelik hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı personellerin Kilis Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tedavileri süren personelleri ziyaret etti.

MSB: KANI YERDE KALMAYACAK



Milli Savunma Bakanlığı “Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz” diyerek şu açıklamada bulundu: “Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler hesabı misliyle ödeyecektir.”

‘LANETLİYORUM’



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Alçak saldırıyı lanetliyorum” diyerek şu mesajı paylaştı: “İnsanlıktan nasibini almamışların saldırısında şehit olan insani yardım görevlimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

SALDIRI, ULUSLARARASI HUKUKU HEDEF ALDI



“Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz” diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.”

‘ELİ KANLI KATİLLERİ KINIYORUM’



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Şehit olan kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum.”