Kamuflajlı fotoğrafları paylaşılan yerli otomobilden yeni görüntü
Önceki gün Bakan Mustafa Varank tarafından kamuflajlı fotoğrafları paylaşılan yerli otomobil bir kez daha görüntülendi. Yerli otomobilin görüldüğü yer bu kez Gebze Bilişim Vadisi’nde yer alan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) Genel Merkezi'nin kapısının önüydü.
27 Aralık'ta halka tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından bir kez daha görüntülendi.
YİNE KAMUFLAJ VARDI
Sosyal medyada TOGG binasının önünde görüntülenen SUV tarzındaki aracın üzerinde yine kamuflaj bulunuyordu.
Aracın genel hatlarının belli olduğu görüntülerden sonra vatandaşların 27 Aralık’taki tanıtıma ilgisinin artması bekleniyor.