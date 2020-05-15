İdari izin hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırma yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sebebiyle Kamuda çalışanlar kişiler için genelge yayımlamıştı. Peki, Kamuda idari izin süresi ne kadar, ne zaman bitecek? 18 Mayıs idari izin olacak mı? Devlet memuru olan vatandaşların yakından takip ettiği idari izin hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 MAYIS İDARİ İZİN OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren idari izin konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuda idari izin bitiş tarihi bilinmiyor. Konuya ilişkin net bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

KAMUDA İDARİ İZİN GENELGESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayınlanan 3 maddelik idari izin genelgesinde şu ifadelere yer verildi;

“Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle;

-Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları,

-Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

-Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”