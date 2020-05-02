Kampanyaya bağış, Başkan'a mesaj: 'Seni çok seviyoruz lütfen dikkatli ol'

YELDA GÖKDAĞ



Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına çocukevleri ve huzurevi sakinlerinden de anlamlı destek geldi. İstanbul Çocukevleri Sitesi bünyesinde yer alan Eyüp ve Ebruli Çocukevi’nde kalan çocuklar harçlıklarından biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışlayarak, çektikleri videoyla Erdoğan’a da “dışarı çıkma, sana virüs bulaşabilir” çağrısı yaptı. Çocuklar, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız, Eyüp Çocukevleri olarak size selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Seni ve Bakan annemizi çok seviyoruz. Korona gidene kadar evimizden çıkmıyoruz çünkü hayat eve sığar. Biz Bize Yeteriz kampanyasına biz de harçlıklarımızdan gönderiyoruz.”

Çocuklar yazdıkları mektuplarda hissettiklerini de satırlara döktü.“Eyüp Çocukevleri Çocukları” adına yazılan mektupta, şu ifadeler yer aldı: “Canım Cumhurbaşkanım, biz Eyüp Çocukevleri çocukları olarak harçlıklarımızdan Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağış yapıyoruz. Seni çok seviyoruz. Sakın dışarı çıkma, sana da virüs bulaşabilir.”

“BİZ EVDEN ÇIKMIYORUZ”

Çocuklardan Rabia Akın “Bizim yaşadığımız yeri görmenizi istiyoruz. Biz de sizin evinizi görmek istiyoruz. Sizin yaptığınız kampanyaya katıldık ve harçlıklarımızı verdik, çok mutlu olduk. Sizi çok seven Rabia Akın” ifadelerini kullandı. Sibel Acar da mektubunda “Sizi bir gün Ebruli Çocukevi’ne davet ediyoruz. Sayenizde çok güzel bir evde yaşıyoruz” diye yazdı.

BÜTÜN YÜK REİSİCUMHUR’DA

Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan Emine Demir kampanya için 100 bin lira bağışladı. Demir, “Memleketimizin bir sürü masrafa ihtiyacı var. Koskaca Türkiye’nin, ülkenin yükü Reisi cumhurumuzun omuzlarında. Nerelere münasip görüyorsa oralarda kullansın” dedi.



ERDOĞAN DÜNYAYA DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Başkan Erdoğan ile telefonda görüntülü olarak konuşan Abdullah ve Raziye çifti duygularını paylaştı. Mutluluklarını dile getiren 68 yaşındaki Abdullah Öncü, “Eğer kanadım olsa uçar oraya giderdim. Cumhurbaşkanımız dünyada bir tane. Dünyaya diz çöktürdü. Ülkemiz iyi bir ülkedir, kıymetini bilelim” dedi.