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  3. Kamışlı'da patlama meydana geldi, 5 ölü, 25 yaralı

Kamışlı'da patlama meydana geldi, 5 ölü, 25 yaralı

Kamışlı'da patlama meydana geldi, 5 ölü, 25 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı patlama meydana geldi.

Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.

Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.  (AA)


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