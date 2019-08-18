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  3. Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı 

Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı 

Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı 

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde, bomba yüklü otomobilin infilak etti. Saldırıyı düzenleyen kişi ile YPG'li 2 terörist öldü, 1 kişi de yaralandı.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'lilerin olduğu noktada, bu sabah bomba yüklü otomobil infilak etti. Patlatamada, YPG'li 2 terörist ile bombalı araçta bulunan kişi öldü, 1 kişi de yalandı. Patlamanın ardından Nusaybin'den yoğun silah sesleri duyuldu. 

DHA

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