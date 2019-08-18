Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı 

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'lilerin olduğu noktada, bu sabah bomba yüklü otomobil infilak etti. Patlatamada, YPG'li 2 terörist ile bombalı araçta bulunan kişi öldü, 1 kişi de yalandı. Patlamanın ardından Nusaybin'den yoğun silah sesleri duyuldu.

DHA