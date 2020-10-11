Kalleşler yaktı

Ormanda başlayıp 3 ilçeye sıçrayan yangın kontrole alındıktan sonra yeniden alevlendi. Belen Belediye Başkanı, ormana molotof atıldığını öne sürerken, sabotaj şüphesi üzerine gözaltına alınanlar oldu.



Hatay’ın Belen İlçesi’nde önceki gün ormanda çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de sıçrayan yangın, dün de hayatı kabusa çevirdi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler Petek Mahallesi’ndeki siteye ulaştı. Alevlerin sardığı bir evde tüp patladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bilançoyu şöyle açıkladı: “Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 işyeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo ve 70 vatandaşımız etkilendi.”

İHA’LAR ARAŞTIRIYOR

Hatay Valiliği, önceki gün yangının trafo patlaması nedeniyle çıktığını açıklamıştı. Ancak ilk yangının 3 farklı noktada başlamasının sapotaja işaret ettiğini belirten Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, “Önceki gece yangını kontrol altına aldık. Ama dün vatandaşlar üç molotof kokteyli atıldığını görmüşler” dedi. Şüphelinin yeşil giyimli motositletli bir kadın olduğu öne sürüldü. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İskenderun Başsavcılığı’nın yangınla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Hatay Valiliği de sabotaj şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Sabotajı araştırmak için bölgemizde İHA’lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz konuyu araştırmakta” denildi.



MAHALLEDEN KAÇIŞ



Alevlerin ulaştığı mahallelerde kaydedilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Çocuklarını yanına alan vatandaşların korku içinde kaçıştığı görüldü. Belen’de evi yanan Okan Türkmenoğlu, “Alevler eve sıçradı, önce doğalgazın kombisi yandı. Evimin yanışı seyrettim, hiçbir şey yapamadım” dedi.



KOMŞU 2 İL DE ALEV ALEV



Osmaniye Kadirli’de orman yangını çıktı. Yukarıçiyanlı Köyü’ndeki 2 eve alev sıçradı. Mahsur kalan 2 aileyi jandarma kurtardı. Yangının söndürülmesi için ekipler seferber oldu. Kahramanmaraş Onikişubat’ta önceki gün çıkan yangın ise kontrol altına alındı. 35 hektar ormanlık alanın küle döndüğü açıklandı.

