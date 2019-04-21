Kalk Gidelim izle 67. son bölüm Kalk Gidelim 68. yeni bölüm fragmanı TRT 1'de

Kalk Gidelim’in 68. yeni bölümü merakla bekleniyor. Kalk Gidelim yine herkesi çok güldürecek sahneler ile ekranlara geliyor. Kalk Gidelim’in son bölümünde Mustafa kendini iyice yoksulluğa ve kimsesizliğe vurur. Tombul Efe bütün bir döner istediğinde bulunuyor. Eğer bu gerçekleşirse sağlam tüyo vereceğini söylüyor. Hatice Sevda’ya zorla bir şeyler içirir. Şakir bir takımın başına geçer ve onlara motivasyon konuşması yapar ama sonra kırmızı görerek yedek kulübesinden atılır. Seyfettin ve Mustafa babasının oyununa gelir.

KALK GİDELİM 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1’in sevilen dizisi Kalk Gidelim’in 67. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 67. BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa Ali ve Seyfettin evin önündeki tarlayı fidan dikmek için kazarken küçük bir kutu bulurlar. Heyecanla açarlar, içinde sadece kâğıtlar vardır. Kâğıtlardan birini okuyunca evlatlık alındıklarını zannederler. Seyfettin ve Mustafa Ali bu işin peşine düşerken ummadıkları bir gerçekle yüzleşirler.

Diğer yandan Sevda, Seyfettin’in kız çocuk istediğini anlar ve Hatice Ana’ya durumu iletir. Hatice de kendi kocakarı yöntemleriyle kız olsun diye türlü girişimlerde bulunur.

Dal Ailesi’nde bunlar yaşanırken köyde ise bambaşka bir heyecan vardır. Halil’in satın aldığı, Şakir’in hoca olduğu köyün futbol takımı önemli bir maça çıkacaktır. Tüm köy bu maç için kenetlenir. Gençler bir yandan maça konsantre olurken diğer yandan Canberk ve Sinan da Nehir’in doğum günü için küçük ama etkili sürprizler peşindedir. Sonunda buz adam Veli’yi de çileden çıkaracaklardır.

KALK GİDELİM KADROSUNA SÜRPRİZ İSİM

Ekranların en çok takip edilen dizilerinden Kalk Gidelim, deneyimli oyuncu kadrosuna bir oyuncuyu daha kattı. Nilay Deniz Kalk Gidelim dizisinde Nehir rolüne hayat verecek.

Kalk Gidelim dizisinde büyük bir aşk hikâyesinin kahramanı olacak olan güzel oyuncu dizide köye gelişi ile bütün köy ve köydeki ilişkileri derinden etkileyeceği birçok sahnede yer alacak.

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı, Erkan Sever ve Hayrettin paylaşırken dizide Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerem Kupacı, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, AndreyStan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Alper Saylık, Onur Seyit Yaran, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

KALK GİDELİM KONUSU

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul’a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir, üstelik anne-babasının gelin adayı Meryem’i gözü yaşlı ardında bırakarak. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman yaratamamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali’nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali’nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali’nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali’nin bu durumu, ne lüks düşkünü karısı Nurcan’a, ne özel üniversiteye bile puanı tutmayan Playboy özentisi oğlu Canberk’e, ne de pamuklar içinde büyümüş kızı Duru’ya anlatmasına imkân yoktur. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

Ne varsa insanın kendi memleketinde vardır. Özlemiştir Mustafa Ali atasını, anasını, kardeşlerini, toprağını. En çok da Mümine babaannesini.. Ancak çiftlik halkı Mustafa Ali’nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali’nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip “yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü” denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Nurcan ve çocuklar, geriye dönüş olmadığını ve bundan sonra çiftlikte yaşayacaklarını öğrenirler. Babası Hacı Hüseyin ise oğluna yaşı kaç olursa olsun doğru bildiklerini baştan öğretmeye kararlıdır.

Mustafa Ali’nin gelişi köyde duyulur da Meryem duymaz mı? Kendisini yıllar önce gelinlikle bırakıp giden Mustafa Ali demek sonunda yuvaya dönmüştür. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali’nin Meryem’den çekeceği vardır.

Çiftlik halkı iflas haberini nasıl karşılayacak? Mustafa Ali çiftliktekilere kendisini affettirebilecek mi? Sosyetik karısı Nurcan hizmetçili lüks evlerden sonra çiftlik koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Çiftlikteki kadınların bu kendini beğenmiş kadın için ne tür planları var? Canberk ve Duru, köyde yeni arkadaşlar edinebilecekler mi? Canberk ve amcası Seyfettin’in oğlu Halim, Meryem’in güzeller güzeli yeğeni Badegül yüzünden karşı karşıya gelince Badegül hangisini seçecek? Hem Badegül Canberk’i sevse bile Meryem, Mustafa Ali’nin oğluna kız verir mi? Belki de Meryem ve Nurcan bir defalık da olsa Caberk ve Badegül ilişkisi olmasın diye birleşeceklerdir… Duru İstanbul’daki sevgilisiyle mesafelere rağmen aşkını sürdürebilecek mi? Veli Demir, Duru’nun arkasından köye gelirse neler olur? Hacı Hüseyin ve Hatice, evlatları arasında nasıl bir denge sağlayacaklar? Hacı Hüseyin Bey, işlerin başına köy kurnazı büyük oğlu Seyfettin’i mi, İstanbul’da fabrikalar kurmuş, fabrikalar batırmış hayırsız Mustafa Ali’yi mi getirecek? Köy halkı Mustafa Ali ve ailesini kucaklayacak mı yoksa dışlayacak mı? Meryem köylüler üzerinde ne kadar etkili olabilecek?

Zaman geçtikçe Mustafa Ali, karısı Nurcan ve çocukları, başta burda asla yaşanmaz dedikleri köyü sevmeye ve alışmaya başlayacaklardır. Dede ve babaanne sevgisinin sıcaklığını doğayla iç içe olmanın huzurunu tadacaklar, birlikte emek vererek sürdükleri toprağın filizlendiğini görecekler, sevginin ve dostluğun parayla satın alınamayacağını yaşayarak öğreneceklerdir.