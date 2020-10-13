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13 Ekim 2020 Salı 10:13 | Son Güncelleme:

Kalk Gidelim dizisinin günü değişti

Kalk Gidelim dizisinin günü değişti

TRT1'nin sevilen dizisi Kalk Gidelim'de değişim başladı. Cumartesi akşamları seyircisi ile buluşan Kalk Gidelim dizisi, 4.sezonda gün değişikliğine gidiyor. 123 bölüm boyunca aynı gün yayınlanan dizi, yerini Gönül Dağı isimli TRT1'in yeni dizisine kaptırdı.

Kalk Gidelim dizisinin eğlenceli hikayesi bundan böyle Perşembe akşamları ekrana gelecek. Dizinin birçok hayranı ise bu değişiklikten henüz haberdar değil. Kalk Gidelim hayranları 124. yeni bölümü yeni gününde ilk kez 15 Ekim Perşembe akşamı ekranlarda olacak.

Dizinin yeni fragmanlarında da gün değişikliği duyuruluyor. Hayranlar dizideki bu değişiklikten hiç memnun değiller. Sosyal medyada çok sayıda yorum paylaşıldı. Alışkanlığını değiştirmek istemeyen Kalk Gidelim hayranları, TRT1’e tepki gösterdi.

Perşembe akşamları başka dizileri olduğunu belirten birçok izleyici ikilemde kaldığını belirtiyor. Kalk Gidelim yeni gününe izleyicilerini de taşıyabilecek mi ilk bölümün reytingleri bunu anlatacaktır.


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