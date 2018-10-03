Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Gündemimizde yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin 'EYT konusu kabine toplantısında gündeme geldi mi' sorusuna yanıt verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili olarak Kalın, "Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır." şeklinde konuştu.