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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Gündemimizde yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Gündemimizde yok

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Kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında soruya 'bu konu gündemimizde yok' yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin 'EYT konusu kabine toplantısında gündeme geldi mi' sorusuna yanıt verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili olarak Kalın, "Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır." şeklinde konuştu.

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