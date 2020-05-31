Kalabalık alanlara ateşi uzaktan algılayan sistem

Salgın sürecinde, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başta olmak üzere Türkiye’nin kritik kurumlarında ve pandemi hastanelerinde yeni nesil kızılötesi termal kamera kurulumunu gerçekleştiren HAVELSAN, normalleşme dönemi için uzaktan algılama yazılımını da bu kameralara entegre etti.

4 METREDEN ÖLÇÜYOR

Salgının en yoğun olduğu mart-nisan döneminde 200 termal kameranın kurulumunu yaparak kritik kurumların salgından korunmasında önemli rol oynayan HAVELSAN, termal kameralarına yazılım güncellemesi yaptı. Bu termal kameralar 4 metre mesafeye kadar ve 0.1 derece hassasiyette ölçüm yapabiliyor. Bu sayede kişinin yüz sıcaklığı, yüz algılama algoritması sayesinde tespit edilen kişi görüntüsünün üzerinde görülebiliyor. Yarın itibarıyla seyahat kısıtlamalarının kalkması ve restoran-kafelerin açılması, yeni tedbirleri de beraberinde getirirken, HAVELSAN’ın geliştirdiği yeni sistemle bu tedbirlerin uygulanması daha da kolaylaşacak.

Kurulum çalışmaları sürüyor



Sistemle ilk aşamada giriş ve çıkışlarda otomatik ateş ölçümünün yapılması ve ateşi yüksek olan kişilerin tespiti; maske otomatik kontrolü, uyarı verilmesi; sosyal mesafenin korunması için toplu dolaşım alanlarında kişi yoğunluk tespiti ve yoğunluğun belirtilen limitten fazla olması durumunda alarm üretimi gerçekleştirilecek. Uzaktan algılama sisteminin kurulum çalışmaları sürüyor.